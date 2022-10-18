Президент Грузии из-за наплыва россиян намерена ввести визовый режим с рф

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не исключила пересмотра безвизового режима с рф на фоне наплыва россиян в страну, начавшегося после вторжения в Украину.

Об этом он сказала на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе, сообщает издание “Новости-Грузия”.

- Не исключено, что нам придется пересмотреть визовый режим, который в сегодняшних условиях является довольно либеральным и который может быть менее приемлем в условиях этой агрессии. Это все должно решить правительство вместе с обществом, - сказала Зурабишвили.

Она добавила, что приток россиян в страну в последнее время стал вызовом. Тем не менее, президент не считает ситуацию «угрозой», указывая, что зачастую на родину из рф возвращаются уроженцы Грузии.

- Главное, чтобы общественность была уверена, что все механизмы контроля задействованы, опасности нет. Для этого, я думаю, нужно больше коммуникации, больше информирования нашего общества, чтобы во всех отношениях все возможные угрозы и все возможные вопросы фактически рассматривались государством, чтобы принимались все меры, - подчеркнула Зурабишвили.

Согласно грузинскому законодательству, граждане россии могут посещать Грузию без виз и находиться в стране до года. Граждане Грузии могут посетить россию в случае получения визы.

Граждане россии с января по сентябрь совершили более 780 тысяч поездок в Грузию, что в 5,5 раза больше аналогичного показателя за 2021 год. Часть оппозиции считает, что эта ситуация представляет угрозу для страны и требует введения визового режима с рф.