ЦИК зарегистрировала нового народного депутата – экс-помощника Парубия

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Максима Хлапука народным депутатом от партии Голос.

Об этом пишет "Укринформ".

"ЦИК рассмотрела заявление и документы Максима Хлапука и зарегистрировала его народным депутатом Украины", - сообщили в комиссии.

Хлапук был избран на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Голос" (№22 в избирательном списке).

Ранее ЦИК признал Максима Хлапука избранным народным депутатом вместо Алексея Сивирина, который не получил мандата после признания его депутатом вместо Рустема Умерова, назначенного главой Фонда государственного имущества.

Отметим, что Хлапуку 38 лет, он получил политологическое образование в Украине и Германии, окончил Дипломатическую академию Украины. В трех созывах ВР он был помощником экс-спикера Андрея Парубия.