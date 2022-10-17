МИД Украины призвал Иран прекратить поставки оружия рф: «Иначе будет строжайшая ответственность»

МИД Украины призвал Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия россии.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"В противном случае Иран и его руководство будет нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины", - подчеркнули в МИД.

Только за последнюю неделю Россия нанесла более сотни ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в ряде украинских городов. Погибли и получили ранения десятки человек, в том числе дети. Пострадали треть энергетической инфраструктуры Украины. Повреждения получили здания двух дипломатических учреждений в Киеве.

"Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня также обратился к государствам-членам Европейского Союза с призывом наложить санкции на Иран за помощь россии в терроре против украинцев.

"Жесткие санкции против Ирана приобретают особую актуальность на фоне сообщений о намерениях иранской стороны передать россии баллистические ракеты "земля-земля" для их использования в войне против Украины".