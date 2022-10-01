Шольц распорядился продлить срок эксплуатации последних трех АЭС Германии как минимум до апреля 20223 года, – СМИ

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отдал распоряжение продлить эксплуатацию последних трех атомных электростанций в стране - которые должны были бы закрыть в конце года - как минимум до середины апреля.

Об этом сообщает POLITICO на основании письма, оказавшегося в распоряжении редакции.

В письме канцлер анонсировал также новый закон для повышения энергоэффективности и расширения использования водорода для нужд энергоснабжения.

Распоряжение Шольца положило конец длительным спорам правящей коалиции о судьбе АЭС в условиях, когда страна вынуждена была экстренно искать замену российскому газу. Лидер FDP выступал за то, чтобы АЭС поработали как минимум до 2024 года, тогда как министр экономики от «Зеленых» Роберт Габек продолжал настаивать, что станции нужно закрывать в конце 2022 года, как и планировалось. Впоследствии «Зеленые» смягчили позицию и предложили отключать одну АЭС, а остальные держать как резервные до апреля.

Решение Шольца выглядит компромиссом, балансирующим позицию коалиционных партнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель пыталось занизить оценку рисков, связанных с запуском Северного потока 2.