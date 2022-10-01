В парламенте Эстонии объявили российский режим террористическим, а саму рф – государством-спонсором терроризма

Эстонский парламент Рийгикогу признал российский режим террористический, а саму россию – страной-спонсором терроризма.

Об этом сообщили на сайте парламента Эстонии.

«Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу (парламент Эстонии) объявляет российский режим террористическим, а российскую федерацию – государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации», - говорится в сообщении.

Парламент страны всесторонне поддерживает начатые Международным судом и Международным уголовным судом расследование по выяснению обстоятельств преступлений, совершенных на территории Украины.

В заявлении Рийгикогу также призывает Европейский союз и НАТО значительно увеличить объем военной помощи Украине, необходимой для отражения агрессии российской федерации и восстановления суверенитета Украины на территории в пределах ее международно признанных границ. Кроме того, необходимо увеличить объем предоставляемой Украине гуманитарной помощи и поддержать послевоенное восстановление государства.

«Эстония всеми возможными средствами поддерживает народ, государство и армию Украины в войне с агрессором и верит в победу Украины, так как лишь это восстановит мир в Европе», – говорится в принятом сегодня документе.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны мира признать рф государством-спонсором терроризма после того, как российская армия нанесла еще один удар по мирным жителям в Запорожье.