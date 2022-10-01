Верховная Рада признала суверенитет Ичкерии

На пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 18 октября, нардепы признали, что Ичкерия временно оккупирована россией, и осудили геноцид чеченского народа.

Об этом сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк в Telegram.

«Совет поддержал признание Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осуждение совершения геноцида чеченского народа», - написал Железняк.

За соответствующее постановление 8132 проголосовали – 287 нардепов.

Таким образом, Украина не признает оккупации россией территории Ичкерии и считает существующий режим на этой территории оккупационным.

Украина также призывает государства-члены ООН и международные организации расследовать российские преступления в Ичкерии и привлечь виновных к ответственности и признать страну оккупированной россией.

Справка

Чеченская Республика Ичкерия (ЧРИ) существовала с момента распада Советского Союза до 14 января 1994 года на территории бывшей Чечено-Ингусской АССР (ныне Чечня и Ингушетия).

ЧРИ провозгласила независимость в июле 1991 года, первым президентом стал глава Исполнительного комитета Общенационального Конгресса чеченского народа (ОКЧН) Джохар Дудаев.

С 9 января 1993 года власти россии считали эту территорию Чеченской Республикой в составе россии, также Ичкерия не была признана ни одним из государств — членов ООН. Из-за провозглашения республикой независимости возник военный конфликт, затем — Первая чеченская война между правительством россии и чеченскими формированиями. Российская армия пыталась силой вернуть Ичкерию в состав россии, но в 1996 году вывела войска из Чечни.

В 2000 году, во время второй чеченской войны, Ичкерия была ликвидирована как государство и стала республикой в составе россии.

Российские власти приравнивают лидеров ЧРИ к террористам.