Украина из-за иранских дронов попросит Израиль помочь с ПВО

Украина попросит Израиль безотлагательно направить Украине системы ПВО на фоне передачи Ираном вооружения для войны россии против Украины.

Об этом Кулеба заявил на брифинге во вторник, сообщает «Европейская правда».

- Сегодня Украина направит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий, - отметил министр.

- Если политика Израиля действительно заключается в последовательном противодействии деструктивным действиям Ирана, то пора Израилю открыто стать на сторону Украины, - добавил Кулеба.

Кулеба также сообщил, что вносит на рассмотрение президента предложение о расторжении дипотношения с Ираном из-за использования россией дронов против гражданской инфраструктуры Украины.

Ранее в МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия россии для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.

Также Кулеба при обращении к главам МИД государств-членов Европейского Союза в понедельник призвал наложить санкции на Иран.