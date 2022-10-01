Мэр Белгорода-Днестровского заявил, что его избили сотрудники СБУ, после отказа главе Одесской ОВА, который требовал его отставки

Мэр Белгорода-Днестровского Виталий Граждан заявил, что его после обыска избили сотрудники СБУ, а ранее глава Одесской ОВ Максим Марченко просил об его отставке. По мнению Граждана за ситуацией с обысками стоит именно председатель ОВА Марченко.

О своем избиении Виталий Граждан рассказал в видео из больницы, разместившего в Facebook.

«Ко мне утром приехали сотрудники СБУ, якобы по какому-то уголовному делу о нарушении ведения войны, проводить обыск. После того, как они произвели обыск, ничего не нашли. Уже подписаны протоколы. Потом, когда закончилось следственное действие, были подписаны протоколы, я прошу сосредоточить на этом внимание, мы подписали все документы. Я пытался выйти из кабинета, вместе с тем сотрудники спецподразделения, которых было трое, они начали меня избивать, скрутили, положили на землю, когда клали на землю, избивали мне по лицу», – отметил он.

Граждан заявил, что представитель прокуратуры вручил ему подозрение о нанесении Григорию Мельниченко телесных повреждений (статья 350 ч.2) во время потасовки на заседании сессии райсовета 7 июля.

При этом мэр Белгорода-Днестровского утверждает, что о его отставке просил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

«Я отказался писать заявление (на увольнение), потому что я ничего не совершал, я защищаю интересы общества. После этого начался прессинг, начались уголовные преследования » , – добавил он.

В своем видео Граждан обратился к президенту, главе СБУ и Генеральному прокурору с просьбой разобраться в ситуации.

Мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан (представитель ОПЗЖ) известен тем, что летом стал участником драки , когда во время заседания сессии сцепился с зятем экс-председателя ОГА Сергея Гриневецкого и по совместительству председатель райсовета Григорий Мельниченко (он член партии «Доверий»).

Что тогда повлекло за собой конфликт – непонятно. Однако чиновники явно были на взводе и не желали видеть друг друга. Поскольку им все же пришлось встретиться, мужчины сразу начали оскорблять друг друга и вскоре затеяли потасовку. Оппоненты обменялись несколькими ударами по лицу, Виталий Граждан на секунду упал, но, похоже, смог победить в схватке и выдавить оппонента из президиума.