ЕС предварительно согласовал ужесточение санкций против россии и беларуси, - СМИ

Министры иностранных дел стран Европейского Союза на заседании 17 октября достигли предварительного согласия в вопросе ужесточения санкций в отношении россии и беларуси, которые продолжают полномасштабную агрессию против Украины.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

«Похоже, среди глав МИД стран ЕС вчера сложился консенсус относительно дальнейшего введения санкций против россии (но не в энергетической сфере) и беларуси. Последний проект заключения Европейского совета в этом плане более строгий в отношении беларуси», - написал он.

Йозвяк отметил, что в ближайшие дни ЕС будет пытаться ускорить работу в этом направлении.