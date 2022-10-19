ПЦУ разрешила праздновать Рождество 25 декабря

Синод ПЦУ разрешил проводить рождественские богослужения 25 декабря, если община и настоятель храма изъявят такое желание.

Об этом сообщает православная церковь Украины.

Во время заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви было принято решение «О возможности совершения богослужения в честь Рождества Христова по Новоюлианскому календарю 25 декабря 2022».

«Учитывая многочисленные запросы и учитывая дискуссию, которая на протяжении многих лет идет в Церкви и в обществе; предусматривая, в частности, из-за обстоятельств войны, обострение в публичном пространстве календарных споров; с целью изучения реальной церковной потребности в осуществлении в ближайшее время календарных изменений, Священный Синод Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) решил: там, где для этого существуют пастырские обстоятельства и удостоверяется желание верных, как исключение разрешить по решению настоятеля и общины 25 декабря 2022 г. совершить богослужение по чину праздника Рождества Христова», – сообщают в ВТО.

Все, кто примет участие в богослужении 25 декабря, в этот день освобождаются от ограничений поста.

Письменную информацию о рождественском богослужении 25 декабря, а также о количестве его участников позже нужно будет предоставить в Киевскую Митрополию. В случае совершения такого богослужения, его участники в этот день освобождаются от ограничений поста.