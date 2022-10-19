Зеленский уволил посла Украины в Казахстане и назначил послов в Словакии и Марокко

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Петра Врублевского с должности посла Украины в Казахстане.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

«Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Казахстан», - говорится в документе.

Также Зеленский назначил новым послом Украины в Словакии Мирослава Кастрана, а Сергея Саенко послом Украины в Коррлевстве Марокко.

Ранее, президент Зеленский назначил посла при Мальтийском ордене и уволил послов в Нидерландах и Швейцарии.