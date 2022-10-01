Германия передала Украине очередной пакет военной помощи

Германия в преддверии зимы передала Украине очередной пакет помощи.

Об этом говорится в обновленном по состоянию на 19 октября соответствующем списке на сайте правительства ФРГ.

Так, Украине передано еще пять бронированных эвакуационных машин (в дополнение к такому же количеству ранее); семь тяжелых и средних мостовых систем; 167 тыс. патронов к огнестрельному оружию; 100 палаток (теперь таких в ВСУ в общей сложности 200); 183 генераторов; 116 тыс. зимних курток; 80 тыс. зимних штанов; 240 тыс. зимних шапок.

Из новообещанного – пять инженерно-бронированных машин; 35 грузовиков 8x8 и 4 тыс. спальных мешков.

В то же время в списке до сих пор не обозначена как переданная система ЧП IRIS-Т, о чем писала на прошлой неделе немецкая пресса и говорили украинские чиновники.

Напомним, Литва предоставит Украине новый пакет военной помощи.