Парламент Финляндии поддержал строительство ограждения на границе с россией

Премьер-министр Финляндии Санна Марин получила полномочия от парламентских партий на строительство забора на восточной границе с россией.

Об этом сообщает Yle.

На парламентском собрании правительство хотело заручиться широкой политической поддержкой, принимая решение о строительстве дорогого забора.

Партии единогласно поддержали проект. Особенно оппозиционные партии – «Центр», «Истинные финны» и «Христианские демократы» – торопили его начало.

По оценкам, строительство забора займет несколько лет и обойдется Финляндии в сотни миллионов евро. Забор покроет примерно 10-20% восточной границы.

Пограничная служба готова приступить к реализации пилота проекта в быстром темпе: он может быть готов уже к началу следующего лета.

По мнению правительства, забор на границе с россией необходим прежде всего для контроля возможного массового незаконного пересечения границы Финляндии.

Напомним, после начала частичной мобилизации Финляндия ограничила въезд россиян в страну .