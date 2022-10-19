Санкционная группа Макфола-Ермака объяснила, почему россию следует исключить из FATF

Санкционная группа Макфола-Ермака выступила с заявлением о том, что россия должна быть исключена из финансовой рабочей группы по отмыванию денег (FATF).

Заявление опубликовал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

В заявлении Международной рабочей группы по санкциям против России говорится, что еще в апреле Международная рабочая группа по российским санкциям рекомендовала исключить рф из FATF.

Далее группа приводит аргументы за то, почему россию следует исключить из FATF.

- Если россия будет исключена из FATF, она лишится возможности влиять на новые правила борьбы с отмыванием денег с помощью новых финансовых технологий (таких как виртуальные активы и NFT).

- В случае исключения из FATF рф потеряет возможность участвовать во взаимной оценке и утверждать отчеты о взаимной оценке.

- Если бы рф исключили из FATF, ее торговля с остальным миром была бы нарушена из-за усложнения получения экспортных и импортных платежей. Такие ограничения были бы полезны, если россия ищет новых покупателей для своей нефти.

- Черный список ограничит возможности россии уклоняться от санкций. Действующий режим санкций часто позволяет российским компаниям обходить санкции против финансового сектора, структурируя операции через не попавший под санкции российский банк.

- Внесение россии в черный список уменьшит прямые иностранные инвестиции и, скорее всего, ускорит отток капитала. Иностранные компании также столкнутся с гораздо более высокими инвестиционными затратами в россии.

- Внесение россии в черный список юрисдикции высокого риска будет означать, что иностранные банки и другие финансовые учреждения будут устанавливать значительные дополнительные проверки при работе с любым юридическим лицом в рф.

- После вторжения рф, а также военных преступлений, совершенных вооруженными силами этого государства в Украине, несколько международных организаций исключили или приостановили членство рф, в частности Совет Европы и Совет ООН по правам человека.

Напомним, в конце августа Международная рабочая группа по вопросам санкций против россии разработала пятый документ – «Дело о признании российской федерации государством-спонсором терроризма». В нем объясняются суть и особенности предусмотренного американским законодательством статуса «страна – спонсор терроризма» (State Sponsor of Terrorism, SST), необходимости внесения россии в список стран со статусом SST, а также оценены последствия официального признания россии спонсоркой терроризма и для самой россии, и для США или Канады.