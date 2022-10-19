Польша купит у Южной Кореи 288 ракетных систем, аналогичных «химарсам»

Правительство Польши заключило соглашение с Южной Кореей на приобретение 288 реактивных систем залпового огня Chunmoo.

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Мариуш Блащак заявил, что первые 18 ракетных установок Chunmoo будут доставлены уже в 2023 году для защиты восточных территорий страны. Эти установки производятся компанией Hanwha Defense, оборонным подразделением южнокорейской Hanwha Corp.

Chunmoo была разработана в 2013 году для замены устаревшей РСЗО K136 Kooryong. Одна установка способна выпускать двадцать 131 мм неуправляемых реактивных снарядов с дальностью полета до 36 км, шесть 230 мм реактивных снарядов с дальностью до 45 км или шесть 239 мм управляемых снарядов с дальностью до 80 км.

В июле Польша заключила соглашение с Южной Кореей на покупку около 400 танков и самоходных гаубиц за $5,8 миллиарда.