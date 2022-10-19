Кулеба заявил, что Греция начала поставки БМП для Украины

— Не скрою, особенно ценим вооружение, которое Греция передает Украине, чтобы мы могли защищать нашу землю. Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в нашу армию и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны, - отметил он.