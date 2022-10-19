Кулеба заявил, что Греция начала поставки БМП для Украины

Греция приступила к поставкам боевых машин пехоты (БМП-1) для Украины.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрия Кулебы на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
— Не скрою, особенно ценим вооружение, которое Греция передает Украине, чтобы мы могли защищать нашу землю. Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в нашу армию и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны, - отметил он.
Кулеба также выразил благодарность греческой стороне за помощь. По его словам, она также рассматривает украинский запрос на поставку средств противовоздушной обороны.
Напомним, Германия передала Украине очередной пакет военной помощи.