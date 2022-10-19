Парламент способствует притоку инвестиций в Украину, – нардеп Гайду

Депутаты Верховной Рады поддержали во втором чтении законопроект №7636, открывающий возможности для более интенсивной релокации предприятий, а также усилит энергобезопасность.

Об этом сообщает Верховная Рада.

– Мы отменили необходимость уплаты потерь сельскохозяйственного производства при изменении целевого назначения участков. Это ощутимая сумма для бизнеса, который и так сегодня терпит колоссальные потери, - комментирует народный депутат, председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду. – Теперь, надеемся, процесс релокаций предприятий будет происходить быстрее. К тому же, ожидаем приток инвестиций и возможность развития индустриальных парков в относительно безопасных регионах».

Отдельная важная норма документа – регулирование размещения установок по производству биоэтанола на землях с/х назначения.

По словам Александра Гайду, такое решение создаст возможность для аграриев самостоятельно обеспечить себя топливом. А это в нынешних реалиях – шаг к усилению энергетической безопасности. Также законопроект предлагает предоставить возможность частным инвесторам строить на землях Укрзализныци транспортные терминалы и склады. Это создаст возможность восстановления и отладки логистических связей.

- Земля – наш самый ценный ресурс. Сегодня, когда на нашей территории продолжаются боевые действия, а часть страны оккупирована, мы должны и будем использовать наши мощности правильно и эффективно, чтобы укреплять украинскую экономику и приближать Победу, - подытожил Александр Гайду.

Напомним, ранее парламент парламент принял в первом чтении по аконопроекту № 7616. Документ существенно изменяет правила деятельности в области рыбного хозяйства и в промысловом рыболовстве.