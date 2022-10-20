В Германии уволили руководителя управления кибербезопасности, которого подозревают в связях с рф

В Германии уволили руководителя Федерального управления кибербезопасности (BSI) Арне Шенбома. Его обвиняют в связях с россиянами.

Об этом пишет Бабель со ссылкой на BBC.

Шенбом возглавлял управление с 2016 года. Недавно журналист Ян Бемерманн рассказал о его вероятных связях с российской компанией. До того, как возглавить BSI, Арне Шенбом работал над созданием Совета кибербезопасности Германии, частной ассоциации, консультирующей предпринимателей и политиков по вопросам кибербезопасности.

Одним из членов этой ассоциации была компания Protelion – дочернее предприятие российской фирмы, которую основал бывший работник кгб, награжденный путиным. В этом месяце Protelion был исключен из ассоциации. В Совете кибербезопасности Германии заявили, что обвинения в связях с российскими спецслужбами не соответствуют действительности. Однако Арне Шенбома все равно уволили. В настоящее время правоохранители расследуют выдвинутые против него обвинения.