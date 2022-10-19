Рада осудила Иран за поддержку вооруженной агрессии россии против Украины

Верховная Рада поддержала проект постановления по осуждению содействия Исламской Республикой Иран вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга Народа».

– Это решительное заявление, направленное на то, чтобы прекратить поставки Ираном россии вооружений. Поставляя дроны россии, которые затем используются против мирного гражданского населения в Украине, Иран становится, по сути, соучастником этих преступлений, - подчеркнул председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

Он рассказал, что недавно в западной прессе появилась информация, что иранские инструкторы находятся на территории оккупированного Крыма. Это очень тревожная информация, которая также свидетельствует о том, что Иран становится соучастником агрессии россии против Украины, отметил народный депутат «Слуги Народа».

Также, как сообщает «Интерфакс-Украина», Верховная Рада требует от Ирана продемонстрировать ответственность и готовность изменить свою политику, одним из шагов на пути к чему могло бы стать признание ответственности за сбытие пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» рейса PS752 вблизи Тегерана в январе 2020 года.

Народные депутаты призвали правительство Украины отменить все действующие международные договоры между Украиной и Ираном, которые предусматривали либерализацию визового режима, а также призвали парламенты и правительства иностранных государств-партнеров пересмотреть условия поездок с Ираном.

Верховная Рада призвала правительство Украины внести предложения по применению санкций против физических и юридических лиц Ирана, причастных к поставкам иранского вооружения в российскую федерацию.

Парламентарии также призывают правительство немедленно проработать вопрос о расторжении дипломатических отношений между Украиной и Ираном.

Верховная Рада также рекомендует президенту и правительству немедленно начать переговорный процесс с Израилем, США и Европейской комиссией по выработке эффективных мер противодействия программам производства Ираном оружия массового поражения.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Президенту Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном.