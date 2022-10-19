Президент Еврокомиссии назвала военными преступлениями и актами прямого террора удары россии по гражданской инфраструктуре Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала военными преступлениями удары россии по объектам украинской гражданской инфраструктуры.

Об этом она заявила, обращаясь к Европейскому парламенту в среду, 19 октября.

– Вчера мы снова видели направленные нападения на гражданскую инфраструктуру. Это еще одна глава уже и без того жестокой войны. Международные правила очень четкие – это военные преступления, – заявила президент Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляен добавила, что целью нападений является «лишить мужчин, женщин, детей доступа к воде, электричеству и теплу при наступлении зимы», что является «актом прямого террора».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены российскими ракетными ударами.