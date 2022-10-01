В Украину прибыл президент Швейцарии

В Украину прибыл с визитом президент Швейцарии Игнацио Кассис.
Об этом он сообщил в Twitter.
«Снова в Украине – через год после моего последнего визита. Моя цель – составить впечатление о ситуации в связи с войной, гуманитарной ситуации и подготовительной работе к восстановлению страны», - написал Кассис.
Кассис добавил фото прибытия, похоже, с киевского железнодорожного вокзала.
Zurück in der #Ukraine , ein Jahr nach meinem letzten Besuch 🇺🇦 Das Ziel: Mir vor Ort ein Bild der Kriegssituation, humanitären Lage & Vorbereitungsarbeiten für den #Wiederaufbau des Landes machen. pic.twitter.com/xOCdTzMoMJJ— Ignazio Cassis (@ignaziocassis) октябрь 20, 2022