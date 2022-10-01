В Украину прибыл президент Швейцарии

В Украину прибыл с визитом президент Швейцарии Игнацио Кассис.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Снова в Украине – через год после моего последнего визита. Моя цель – составить впечатление о ситуации в связи с войной, гуманитарной ситуации и подготовительной работе к восстановлению страны», - написал Кассис.