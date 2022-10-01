Замглавы Минтранса рф собираются уволить после взрыва на Крымском мосту

Заместитель министра транспорта российской федерации Александр Суханов, курирующий вопросы транспортной безопасности, в том числе Крымского моста, в ближайшее время покинет пост.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Минтрансу рф.

В качестве причины увольнения два собеседника российского издания назвали взрыв на Крымском мосту, который произошел утром 8 октября.

О готовящемся увольнении знают также федеральный чиновник и источник в одной из структур, подведомственных Минтрансу рф.

Об отставке может быть объявлено до конца этой недели, говорит один из собеседников РБК. Но все может «переиграться» или затянуться, оговаривается другой.

В пресс-службе российского правительства не ответили на запрос РБК, представитель Минтранса отказался от комментариев.

Напомним, у оккупантов увеличились проблемы с логистикой из-за повреждений Крымского моста, – британская разведка.