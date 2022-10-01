Премьер Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку со своего поста.

Об этом она заявила в четверг, 20 октября.

— Я пришла на должность во время большой экономической и международной нестабильности. Семьи и предприятия были озабочены тем, как оплачивать свои счета, – сказала она.

Трасс добавила, что она была избрана «с мандатом изменить это» и ее правительству удалось добиться успеха в уменьшении счетов граждан.

— Я отдаю себе отчет, что, учитывая ситуацию, я не могу выполнить мандат, на который меня избрала Консервативная партия, - заявила Трасс.

В течение следующих семи дней депутаты консервативной партии изберут нового премьер-министра, а пока Лиз Трасс будет выполнять свои обязанности. Трасс сказала, что «это обеспечит нам продолжение выполнения наших финансовых планов».

Отметим, что премьером она пробыла рекордные 44 дня. Она обещала снизить налоги, однако рынок отреагировал так, что пришлось уволить министра финансов и отказаться от главного обещания.

Напомним, что премьером Лиз Трасс стала 5 сентября . Тогда за кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 членов Консервативной партии. Ее оппонент, 42-летний экс-министр финансов Риши Сунак, набрал 60 399 голосов.