путин не заинтересован в дипломатическом завершении войны, - госсекретарь США

российский диктатор владимир путин не имеет интереса к дипломатическому решению войны в Украине после восьми месяцев вторжения.

Об этом ABC News заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, пишет ТСН.

Впрочем, отметил госсекретарь, в отличие от путина к дипломатии стремится украинский лидер Владимир Зеленский – хоть и отказывается от переговоров с действующим президентом страны-агрессора.

– Зеленский ясно дал понять, что в какой-то момент дипломатия должна положить этому конец. То, что мы видим до сих пор – это отсутствие интереса путина к значимой дипломатии, - подчеркнул он.

Тем временем путин прибегает к нерациональным решениям и поступкам, подытожил Блинкен:

– Трудно представить себя в чужом сознании. Я думаю, что он рационален, но решения, которые он принимает, или, лучше сказать, его цели не рациональны.

Госсекретарь в очередной раз отметил поддержку украинского народа. По его словам, если начнутся переговоры, то цель Вашинтона – обеспечить сильнейшую позицию на переговорах.