«Мы этого точно не заказывали», - Зеленский о взрыве на Керченском мосту

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взрыв на Крымском мосту.

Об этом он рассказал в интервью канадскому телеканалу CTV News, комментируя обвинения россии, что взрыв на Керченском мосту 8 октября был организован украинскими спецслужбами.

– Мы этого точно не заказывали, насколько я знаю, – сказал Президент Украины.

Он предположил, что взрыв мог быть результатом внутренней российской борьбы между спецслужбами и военными.