«Мы этого точно не заказывали», - Зеленский о взрыве на Керченском мосту

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взрыв на Крымском мосту.
Об этом он рассказал в интервью канадскому телеканалу CTV News, комментируя обвинения россии, что взрыв на Керченском мосту 8 октября был организован украинскими спецслужбами.
– Мы этого точно не заказывали, насколько я знаю, – сказал Президент Украины.
Он предположил, что взрыв мог быть результатом внутренней российской борьбы между спецслужбами и военными.
– Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском союзе это был кгб. Сегодня она состоит из нескольких ветвей, которые постоянно решают, кто из них главный, - добавил Президент.