Борис Джонсон будет снова претендовать на пост премьера Британии, - СМИ

Ожидается, что бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон примет участие в гонке за лидерство в Консервативной партии, чтобы заменить объявившую о своей отставке Лиз Трасс.

Об этом стало известно политическому редактору Times Стивену Суинфорду, сообщает "Европейская правда".

“Мне сказали, что Борис Джонсон, как ожидается, примет участие в соревновании за лидерство среди консерваторов. Он проводит зондирование, но, как говорят, считает, что это вопрос национальных интересов”, – написал редактор в своем Twitter.

Напомним, премьер Британии Лиз Трасс объявила о намерениях подать в отставку. Ее заявление прозвучало на 45-й день пребывания в должности премьер-министра. Ее срок пребывания на посту стал кратчайшим в истории.