Отставка Трасс не повлияет на поддержку Украины Великобританией, – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что после отставки Лиз Трасс с должности премьер-министра поддержка Украины Великобританией сохранится на том же уровне.

Об этом сообщает «Укринформ».

– Перебои у нас могут быть только с электроэнергией, и их тоже мы можем избежать, если будем бережно к этому относиться. Перебоев с поддержкой не будет, – сказал глава украинской дипломатии.

Он назвал отставку Трасс «очень драматической историей» и заметил, что сам был удивлен этим ее решением, поскольку работал с ней и знает ее как очень сильного амбициозного лидера.

– Я думаю, что сложились какие-то очень серьезные внутрипартийные балансы, побудившие ее принять это решение. Я после интервью планировал отправить ей короткое сообщение и поддержать в этой ситуации, – отметил глава МИД.

Напомним, 20 октября глава британского правительства Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра, которую она заняла 6 сентября. Трасс будет выполнять свои обязанности до избрания нового главы правительства, которое, как ожидается, должно состояться на следующей неделе.