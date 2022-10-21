В администрации Байдена думают о проверке бизнеса Маска относительно нацбезопасности, – Bloomberg

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена может начать проверку бизнеса миллиардера Илона Маска на соответствие условиям национальной безопасности. Речь также идет о соглашении о покупке Twitter Inc. и работы спутниковой сети Starlink от SpaceX.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что американские чиновники испытывают неудобство из-за недавней угрозы Маска прекратить поставки спутниковой услуги Starlink в Украину – он сказал, что сейчас это стоило ему 80 миллионов долларов – и то, что они воспринимают как его все более дружественную по отношению к россии позицию после серии твитов, в которых описаны мирные предложения, выгодные президенту рф владимиру путину. Они также озабочены его планами купить Twitter вместе с группой иностранных инвесторов.

По словам источников на условиях анонимности, обсуждение пока на ранней стадии. Представители правительства США и разведывательного сообщества взвешивают, какие инструменты, если есть, доступны, чтобы позволить федеральному правительству проверить предприятия Маска.

По их словам, одной из возможностей является закон, регулирующий Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах для проверки соглашений и операций Маска на риски национальной безопасности.

Маск, самый богатый человек в мире, в последние недели объявил в Твиттере предложения прекратить войну россии и угрожал сократить финансовую поддержку интернета Starlink в Украине. Его твиты и публичные комментарии разочаровали чиновников США и Европы и вызвали похвалу со стороны конкурентов Америки.

Позже Маск отказался от своей угрозы прекратить развертывание Starlink и заявил, что продолжит нести расходы на услугу. Starlink стал важным инструментом для коммуникаций в Украине во время российского вторжения. Маск предоставлял эту услугу бесплатно, но заявил, что SpaceX теряет 20 миллионов долларов в месяц, предоставляя ее Украине, и он не может нести ответственность за эти расходы до бесконечности.

По словам источников, осведомленных по этому вопросу, правительство США также будет использовать Starlink в случае сбоя телекоммуникаций.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Politico заявил, что у Украины больше не будет проблем по обслуживанию терминалов спутниковой связи Starlink от компании Илона Маска SpaceX.

По его словам, украинские чиновники находятся в прямом контакте с Маском, чтобы найти выход из спора вокруг оплаты терминалов Starlink от SpaceX, которые обеспечивают важное подключение на поле боя для украинских сил.

– Я знаю, что у нас не будет проблем поддерживать службу (терминалы Starlink – ред.) в рабочем состоянии, – сказал Резников, сославшись на «личное общение» между вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и Илоном Маском.

По его словам, Федоров отвечает за цифровизацию и имеет прямую связь с Илоном Маском. У них личное общение, и Михаил очень положительно оценил ситуацию во время последнего обсуждения этого вопроса».

Резников пояснил, что если вопрос денег будет вновь подниматься, Украина имеет по меньшей мере три источника финансирования – пакет помощи от Пентагона, Европы и частные доноры.

Но, независимо от финансирования, Украина продолжит общение на техническом уровне с компанией Илона Маска, добавил министр.