МИД Ирана призвал своих граждан покинуть Украину

Министерство иностранных дел Ирана советует своим гражданам воздержаться от поездок в Украину, а в случае пребывания в Украине – оставить ее.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В туристическом совете Главного консульского управления МИД отмечают: в связи с эскалацией военных конфликтов и усилением нестабильности в Украине всем гражданам Ирана настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну. Также в этом объявлении всем гражданам Ирана, проживающим в Украине, рекомендуется оставить эту страну, чтобы сохранить свою жизнь и безопасность", - заявили в МИД Ирана.

Напомним, что Иран предоставил России беспилотники для бомбардировки украинских городов и собирается передать ракеты.