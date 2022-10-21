Украина нашла источники финансирования для Starlink, - министр обороны

Украина нашла три источника финансирования спутникового интернета Starlink для своих военных.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, пишет Бабель со ссылкой на Politico.

В случае необходимости связь будут финансироваться Пентагон, Европейский Союз и частные доноры. Резников рассказал, что Киев вышел на прямую связь с основателем SpaceX Илоном Маском, чтобы найти выход из ситуации, которая возникла с оплатой терминалов.

По словам министра обороны, контактировать с Маском взялся министр цифровой трансформации Михаил Федоров.