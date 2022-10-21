Украина нашла источники финансирования для Starlink, - министр обороны

Украина нашла три источника финансирования спутникового интернета Starlink для своих военных.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, пишет Бабель со ссылкой на Politico.
В случае необходимости связь будут финансироваться Пентагон, Европейский Союз и частные доноры. Резников рассказал, что Киев вышел на прямую связь с основателем SpaceX Илоном Маском, чтобы найти выход из ситуации, которая возникла с оплатой терминалов.
По словам министра обороны, контактировать с Маском взялся министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
– Он отвечает за цифровизацию и имеет прямую связь с Илоном Маском. У них личное общение, и Михаил очень положительно оценил ситуацию во время последнего обсуждения этого вопроса, - заявил министр.