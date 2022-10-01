Через неделю станет известно имя нового премьера Британии – избирательный процесс начнется в понедельник

В пятницу, 28 октября, Консервативная партия определится со своим новым лидером и главой правительства Великобритании.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Sky News.

В понедельник станут известны все кандидаты на должность главы партии, которые смогут заручиться поддержкой не менее ста депутатов Палаты представителей. Вечером того же дня начнется голосование, пока не останутся всего два кандидата. Со вторника по четверг будут продолжаться дебаты между двумя финалистами.

А 28 октября в 13 часов по киевскому времени закроется онлайн-голосование членов Консервативной партии. После этого будет объявлено имя нового лидера партии и главы правительства Великобритании.

Напомним, глава британского правительства Лиз Трасс подала в отставку. Британские СМИ считают главным фаворитом на должность премьер-министра бывшего канцлера казны Риши Сунака. Среди кандидатов, имеющих наибольшие шансы возглавить британское правительство, называют имена лидера Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт, действующего министра обороны Бена Уоллеса и бывшего премьер-министра Бориса Джонсона.