Оккупанты противоправно вывезли из Херсона в Крым 46 воспитанников дома ребенка

Российские оккупанты вывезли 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка в оккупированный Симферополь.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

“Сегодня оккупанты вывезли машинами скорой помощи в временно оккупированный Симферополь 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка. Это дети до 5 лет. Захватчики называют похищение детей эвакуацией, - рассказал председатель ОВА.

Среди 46 "эвакуированных" захватчиками воспитанников: 18 детей, лишенных родительской опеки, 9 - временно устроены, 19 - без юридического статуса (отобраны из семьи). Сотрудники заведения сообщают, что детей якобы должны вернуть через две недели.

Кроме того, за несколько дней до незаконного похищения детей их привлекли к съемке пропагандистских видео о раздаче гуманитарной помощи и праздновании Дня осени в присутствии представителей оккупационных властей России.