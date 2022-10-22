В МИД Канады пообещали привлечь Иран и россию к ответственность за убийства украинцев

В Министерстве иностранных дел Канады заявили, что осуждают поддержку иранским режимом российским военным преступлениям в Украине.

Об этом свидетельствует заявление МИД Канады в Twitter.

«Канада решительно осуждает активную поддержку Ираном российских зверств в Украине путем продажи оружия и направления иранского военного персонала для тренировки и оказания помощи российским силам в использовании иранского оружия», - говорится в сообщении.

В канадском ведомстве уточнили, что такие действия «приводят к гибели мирного населения, угрожают глобальному миру и безопасности и должны быть прекращены».

«Иран и россия будут привлечены к ответственности», – заверили в МИД Канады.

Напомним, СБУ открыла уголовное производство относительно поставок оккупантам иранских дронов и ракет для войны против Украины.