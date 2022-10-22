США не видит признаков, что путин заинтересован в прекращении войны в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии признаков того, что рф готова прекратить свою агрессию в Украине и перейти к дипломатии.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД Франции Кэтрин Колонна, сообщает «Европейская правда».

– Когда речь идет о дипломатии для прекращения войны, это полностью зависит от того, дойдет ли Россия до того места, где она действительно будет заинтересована в прекращении агрессии, которую она начала, и мы не видим никаких доказательств этого на данный момент, – сказал Блинкен.

Наоборот, по его словам, россия удваивает и утраивает свою агрессию, что проявляется в мобилизации сотен тысяч россиян, фиктивных референдумах и незаконной аннексии, бомбардировках гражданской инфраструктуры.

– Итак, все указывает на то, что президент Путин, далекий от желания заниматься содержательной дипломатией, продолжает действовать в противоположном направлении. Фундаментальная проблема, которую он имеет, заключается в том, что украинский народ не только чрезвычайно мужественный и стойкий, он также очень успешен в том, чтобы не только отразить агрессию, но и вернуть свою землю обратно, – заявил госсекретарь США.

– Украинцы борются за свою страну, за свою землю, за свое будущее. Россия - нет. Чем быстрее президент Путин поймет это и придет к этому выводу, тем быстрее мы сможем закончить эту войну, – подчеркнул Блинкен.

По его словам, США будут рассматривать все средства для продвижения дипломатии, если увидят такую возможность.

– Конечно, мы всегда будем рассматривать это. Но, как я уже сказал, на данный момент Россия не демонстрирует никаких признаков желания заниматься содержательной дипломатией, – отметил он.

Напомним, Президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла проводить встречу с президентом россии владимиром путиным на саммите G20 в Индонезии.