В Китае назвали незаконными и односторонними санкции ЕС и Великобритании против Ирана: «Призываем к спокойствию и воздержанию»

В Китае осудили санкции, которые ввели против Ирана страны Евросоюза и Великобритания за поставки в Россию дронов-камикадзе, которые используются для атак на Украину.

Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин.

«Китай выступает против незаконных односторонних санкций, введенных без мандата Совета Безопасности ООН и основ международного права. В нынешних обстоятельствах мы призываем к спокойствию и воздержанию все заинтересованные стороны», - сказал он.

Вэньбин отметил, что Китай поощряет и поддерживает все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию «кризиса в Украине», а также усилия по совместной работе в направлении деэскалации.

Напомним, Совет Европейского Союза утвердил санкции против Ирана за помощь россии в войне против Украины.