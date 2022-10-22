Зеленский наградил спикеров парламентов стран-партнеров орденом князя Ярослава Мудрого

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого II степени спикеров парламентов стран-партнеров.
Указ №734/2022 опубликован на сайте главы государства.
Орденом князя Ярослава Мудрого II степени были награждены:
- спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси;
- президент Бундестага ФРГ Бербель Бас;
- глава Сената Ирландии Марк Дейли;
- глава Сената Франции Жерар Ларше;
- маршал Сейма Польши Эльжбета Витек;
- маршал Сената Польши Томаш Гродзкий;
- президент Стортинга Норвегии Масуд Гарахани;
- глава парламента Северной Македонии Талат Джафери;
- председатель Национального Совета Федерального Собрания Швейцарии Ирэн Келин;
- спикер парламента Латвии Инара Мурниеце;
- глава парламента Эстонии Юри Ратас;
- спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен;
- глава парламента Хорватии Гордан Яндрокович.
Награда присуждена «за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мир».
Напомним, что ранее Зеленский наградил Пелоси орденом княгини Ольги.