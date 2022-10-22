Зеленский наградил спикеров парламентов стран-партнеров орденом князя Ярослава Мудрого

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого II степени спикеров парламентов стран-партнеров.

Указ №734/2022 опубликован на сайте главы государства.

Орденом князя Ярослава Мудрого II степени были награждены:

- спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси;

- президент Бундестага ФРГ Бербель Бас;

- глава Сената Ирландии Марк Дейли;

- глава Сената Франции Жерар Ларше;

- маршал Сейма Польши Эльжбета Витек;

- маршал Сената Польши Томаш Гродзкий;

- президент Стортинга Норвегии Масуд Гарахани;

- глава парламента Северной Македонии Талат Джафери;

- председатель Национального Совета Федерального Собрания Швейцарии Ирэн Келин;

- спикер парламента Латвии Инара Мурниеце;

- глава парламента Эстонии Юри Ратас;

- спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен;

- глава парламента Хорватии Гордан Яндрокович.

Награда присуждена «за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мир».

Напомним, что ранее Зеленский наградил Пелоси орденом княгини Ольги.