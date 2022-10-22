В Украине суд окончательно запретил деятельность 12 пророссийских партий

На днях Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу «Социалистической партии Украины» и таким образом окончательно запретил ее деятельность в нашей стране. Теперь в Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских политсил.

Об этом сообщает СБУ .

Решение о запрете функционирования «Социалистической партии Украины» принято на основании указа Президента и решения СНБО. В их основе доказательства деструктивной деятельности партии, собранные в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности.

Речь, прежде всего, идет о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и «обычных» членов этого партийного объединения.

«Таким образом, эта политическая сила пополнила список запрещенных ранее пророссийских политических партий, среди которых: «Оппозиционный блок», «Социалисты», партия «Справедливости и развития», «Наши», «Государство», «Блок Владимира Сальдо», «Левая оппозиция », «Партия Шария», «Союз левых сил», «Оппозиционная платформа – При жизни» и «Прогрессивная социалистическая партия Украины», – говорится в сообщении.

В ходе следственно-оперативных действий доказано, что представители этих политических сил принимали непосредственное участие в:

- установлении оккупационного режима на захваченных РФ территориях Украины;

- организации и проведении на этих территориях фейковых «референдумов».

С начала широкомасштабного вторжения России по фактам деятельности их функционеров следователи СБУ:

- начали более 80 досудебных расследований, в том числе в отношении депутатов советов разного уровня;

- в рамках этих производств объявили 37 подозрений.

Отдельные фигуранты этих производств скрываются от правосудия, в том числе на территории России.

СБУ отмечает неотвратимость наказания за преступления против национальной безопасности Украины и в дальнейшем будет отстаивать интересы государства в подобных судебных делах.