На съезде Компартии Китая утвердили единоличное верховное лидерство Си Цзиньпина

Начавшийся 16 октября ХХ съезд правящей в КНР Коммунистической партии Китая завершил свою работу внесением изменений в устав КПК и фактическим утверждением единоличного верховного лидерства в партии и государстве нынешнего главы Китая Си Цзиньпина.

Об этом сообщает Reuters.

Среди поправок к партийной конституции так называемые «Два установления» и «Две гарантии» – партийные нарративы, целью которых является усиление статуса генерального секретаря Си Цзиньпина в партии.

Первой поправкой устанавливается «статус Си Цзиньпина как ядра Центрального комитета КПК и всей партии», а его видение «социализма с китайской спецификой для новой эры» становится руководством к действиям для всех членов партии.

Вторая поправка обязывает партийцев защищать «статус генерального секретаря Си Цзиньпина как «ядра» КПК» и «защищать руководство партии».

«Такими изменениями Си Цзиньпин фактически приравнен к вождям КПК Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину, который наделяет нынешнего лидера беспрецедентным за последние 50 лет истории Китая объемом полномочий», - говорится в публикации.

В последний день съезда также избран Центральный комитет УПК в составе около 300 человек, который уже завтра проведет свой первый пленум и завершит формирование партийного руководства на следующие пять лет избранием нового Политбюро, обычно 25 человек, его Постоянного комитета, семь человек. и Генеральный секретарь партии.

Пост главы КПК на следующие пять лет, уже почти без сомнений, сохранит Си Цзиньпин.

Согласно действующей в КНР политической традиции, лица, избранные на осеннем съезде УПК в руководящие органы партии, в марте следующего года на очередном Всекитайском собрании народных представителей, парламента страны, назначаются на соответствующие руководящие должности в законодательной и исполнительной государственных властях.

Отметим, что его предшественника 79-летнего Ху Цзиньтао двое распорядителей неожиданно вывели под руки с церемонии закрытия. На видео можно заметить, что перед уходом он о чем-то говорил с Си Цзиньпином.

Ху Цзиньтао выступает за модель «коллективного» руководства с представителями разных фракций и с ограничениями по возрасту и срокам, которые Си хочет отменить.