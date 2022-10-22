Глава МИД Кулеба призвал иностранных партнеров ускорить поставки систем ПВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне очередного массированного удара по объектам критической инфраструктуры призвал союзников не медлить с предоставлением систем ПВО для Украины.

Об этом он написал в Twitter.

Он отметил, что часть ракет сбивает система ПВО, но часть попадает по целям. Поэтому ПВО нужно больше.

«Суббота в Украине начинается с залпа российских ракет, нацеленных на важнейшую гражданскую инфраструктуру. Часть из них мы перехватили, другие поразили цели. ПВО спасает жизни. В столицах не должно быть ни минуты промедления с принятием решения по системам ПВО для Украины», - написал Кулеба.

Напомним, в украинской армии пока нет таких средств противоракетной обороны, которые могли бы бороться с иранскими баллистическими ракетами, которые россия заказала в Иране. Но военные ищут выход из ситуации.