Джонсон вернулся в Лондон на фоне ожиданий его вступления в гонку за пост премьера

Самолет экспремьера Британии Борис Джонсон приземлился в аэропорту Лондона, ожидается, что он вступит в соревнование за лидерство в Консервативной партии, чтобы снова возглавить правительство Британии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Самолет Джонсона приземлился в лондонском аэропорту Гатвик, экс-премьер прервал отдых в Доминиканской Республике после отставки премьера Лиз Трасс.

За полетом самолета следили около 7000 пользователей сайта FlightRadar24.

По словам американского корреспондента канала Марка Стоуна, Джонсон летел назад в экономическом классе вместе с женой и детьми, и реакция была « смешанной», поскольку он и его семья сели на борт самолета раньше всех остальных.

По его словам, несколько пассажиров выглядели « несколько озадаченными » и раздалось несколько возгласов.

Джонсон официально подал в отставку шесть недель назад после ряда скандалов и массовых отставок среди его министров, но все еще пользуется популярностью среди некоторых депутатов от тори и членов партии.

Три министра кабинета министров заявили, что поддержат Джонсона на выборах: Джейкоб Рис-Могг, министр бизнеса, Бен Уоллес, министр обороны, и Саймон Кларк, министр по вопросам выравнивания.

Депутаты от тори, желающие принять участие в гонке за лидерство, должны заручиться поддержкой 100 депутатов до 14:00 понедельника.

Напомним, премьер Британии Лиз Трасс объявила о намерениях подать в отставку. Ее заявление прозвучало на 45-й день пребывания в должности премьер-министра. Ее срок пребывания на посту стал кратчайшим в истории.

Ожидается, что бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон примет участие в гонке за лидерство в Консервативной партии, чтобы заменить объявившую о своей отставке Лиз Трасс.