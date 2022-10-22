Шмыгаль срочно запрашивает у Германии энергооборудование и боеприпасы к Iris-T: «россия хочет устроить Украине холодную зиму»

Украина запросила у Германии дополнительную помощь в виде энергетического оборудования, боеприпасов и противодронных систем.

Об этом заявил премьер-министра Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому FAZ.

По словам Шмыгаля, украинская сторона просит у Германии дополнительные ракеты к системе Iris-T, противодронные глушители, а также мобильно энергетическое оборудование для выработки электроэнергии и тепла.

«Россия хочет устроить Украине холодную зиму, когда многие люди могут буквально замерзнуть насмерть. Если в Украине не будет электричества, отопления или воды, это может привести к гуманитарной катастрофе, какой Европа не видела со времен Второй мировой войны», — сказал премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что IRIS-T уже «спасла огромное количество жизней», однако Украина «с нетерпением» ждет новых боеприпасов, которые нужны стране прямо сейчас.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что топлива у Украины на сегодня достаточно, «но если будут масштабные отключения электроэнергии и отопления, его понадобится больше».

Кроме того, украинский премьер-министр призывает Германию и всех союзников разработать механизм передачи замороженных российских активов Украине.

Напомним, эффективность системы противовоздушной обороны Украины составляет 64%, 81 ракета со 126 примененных Россией по Украине была уничтожена.