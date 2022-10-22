Иран осудил призывы европейских стран расследовать использование рф «Shahed» в войне против Украины

Иран осудил призыв Франции, Германии и Британии к ООН расследовать обвинения России в использовании иранских дронов-камикадзе для обстрелов Украины.

Об этом пишет Reuters.

Представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что такой призыв якобы является «ложным и безосновательным», и что он был «решительно отклонен и осужден».

«Правительство Исламской Республики Иран, стремясь защитить свои национальные интересы и защитить права благородного иранского народа, оставляет за собой право реагировать на любые безответственные действия… Она будет без колебаний защищать интересы иранского народа», – заявили в иранском МИД.

Напомним, в украинской армии пока нет таких средств противоракетной обороны, которые могли бы бороться с иранскими баллистическими ракетами, которые россия заказала в Иране. Но военные ищут выход из ситуации.