МИД и Минобороны Германии требуют от правительства втрое увеличить военную помощь Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны этой страны Кристине Ламбрехт обратились с письмом к главе Министерства финансов ФРГ Кристиану Линднеру, в котором требуют значительного увеличения финансирования оборонной помощи Украине.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Der Spiegel.

Отмечается, что в начале письма руководитель МИД и Министерства обороны Германии подвергли критике тот факт, что в бюджете на 2023 год ФРГ запланировано всего 697 миллионов евро на военную помощь Украине. Они предлагают увеличить эту цифру более чем в три раза – до 2,2 миллиарда евро.

В своем письме к министру финансов Анналену Бербок и Кристине Ламбрехт отмечают, что запланированный ранее бюджет «сужает пространство для маневра до минимума, который уже не является политически оправданным».

Чиновники утверждают, что «способность Берлина действовать во внешней политике и политике безопасности и его международная репутация» зависят от того, будет ли хорошо оснащен специальный фонд для помощи в вооружениях.

Министры отмечают, что 2022 показал необходимость «максимальной гибкости» для поддержки Украины в развитии «высокосложных военных возможностей». Они добавляют, что федеральное правительство доказало, что может быть быстрым и эффективным в своих действиях. Чтобы сберечь этот темп, по словам министров, срочно нужно увеличить финансирование фонда оборонной помощи.

Только с такими изменениями в бюджет, отмечают главы МИД и Минобороны Германии, их страна может «конкретно и наглядно взять на себя ответственность, которую ожидают от нас наши международные партнеры».