Общество не простит. Прежних отношений Украины с рф больше не будет, - Зеленский

После войны россии против Украины между странами не будет прежних отношений. Потому что украинцы не простят россиян, пытающихся уничтожить их как нацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для канадских телеканалов CTV и CBC .
По его словам, рано или поздно россию возглавят люди, с которыми Украина будет в том или ином виде общаться.
«Но при условии, что не будет войны, это не будет ультиматумом, за уважение нашего суверенитета и нашей нации, наших людей, нашего права. В таких условиях, конечно, будет общение. Будет ли возвращение отношений, которые были до войны? Уверен, что нет. Общество им этого не простит», – отметил Зеленский.
Он также подчеркнул, что уровень отношений будет зависеть от того, вернет ли сама россия захваченные территории, или Украине придется их отвоевывать.
«Политические отношения будут. Но обществу вы не можете диктовать, как относиться к обществу государства, которое хотело стереть нас с лица земли», – добавил президент.