Общество не простит. Прежних отношений Украины с рф больше не будет, - Зеленский

После войны россии против Украины между странами не будет прежних отношений. Потому что украинцы не простят россиян, пытающихся уничтожить их как нацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для канадских телеканалов CTV и CBC .

По его словам, рано или поздно россию возглавят люди, с которыми Украина будет в том или ином виде общаться.

«Но при условии, что не будет войны, это не будет ультиматумом, за уважение нашего суверенитета и нашей нации, наших людей, нашего права. В таких условиях, конечно, будет общение. Будет ли возвращение отношений, которые были до войны? Уверен, что нет. Общество им этого не простит», – отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что уровень отношений будет зависеть от того, вернет ли сама россия захваченные территории, или Украине придется их отвоевывать.