Экс-глава Минфина Великобритании Сунак хочет побороться за пост премьера

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о намерении побороться за пост премьер-министра Соединенного Королевства.

Об этом британский политик сообщил в Twitter 23 октября.

«Великобритания – великая страна, но мы сейчас столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром», – написал Сунак.

Он добавил, что хочет «исправить экономику, объединить партию и помочь стране».

Напомним, глава британского правительства Лиз Трасс подала в отставку. Британские СМИ считают главным фаворитом на должность премьер-министра бывшего канцлера казны Риши Сунака. Среди кандидатов, имеющих наибольшие шансы возглавить британское правительство, называют имена лидера Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт, действующего министра обороны Бена Уоллеса и бывшего премьер-министра Бориса Джонсона.