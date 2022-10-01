Си Цзиньпин получил «беспрецедентную» власть в Китае – он останется на третий срок

Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) в третий раз избран Си Цзиньпин.

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

Си Цзиньпин также назначен главой Центрального военного совета Компартии Китая. Комментируя ситуацию, британская газета The Guardian отмечает беспрецедентность переизбрания Си Цзиньпина, ставшего первым китайским лидером, который будет занимать должность главы КНР три срока подряд. Официальное утверждение Си Цзиньпина в должности главы КНР ожидается в марте будущего года.

Бабель пишет, что также в Китае будет новый премьер-министр: Ли Цян вместо Ли Кецяна. Новый глава правительства был главой шанхайской ячейки партии.

Си Цзиньпин должен был завершать свое правление в Китае, поскольку истекал уже второй его срок в должности главы Компартии, но на съезде 22 октября ему фактически разрешили продолжать управлять страной дальше. Так он стал самым авторитетным лидером Китая со времен Мао Цзэдуна.

Сообщалось, что бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао вывели из зала во время съезда Компартии, потому что он «чувствовал себя нехорошо». Это событие было достаточно необычным для съезда Коммунистической партии. Известно, что Ху Цзиньтао долгое время выступает за коллективное управление страной и введение ограничений по возрасту и срокам.