Глава МИД Эстонии заявил, что хотел бы видеть путина в аду

Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу оригинально ответил на вопрос немецкой журналистки Deutsche Welle о будущем российского диктатора владимира путина.

Об этом сообщает Лига.net.

- Хотели бы вы увидеть путина в тюрьме? - спросила она.

Рейнсалу на пару секунд задумался и коротко ответил: “В аду”.

Первое, что сказал глава МИД Эстонии в интервью, было то, что Германия и Запад в целом должны немедленно нарастить усилия по снабжению Украины военными средствами и ввести более жесткие санкции против рф.

- Война россии – это геноцид в Украине, путин не делает из этого секрета. Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока у власти путинский режим, - сказал он.

"Would you like to see Vladimir Putin go to jail?" Estonian Foreign Minister Urmas Reinsalu didn't hold back with his answer in an interview with DW. pic.twitter.com/C3Bm8miXmM — DW Politics (@dw_politics) October 19, 2022

В октябре Рейнсалу заявил, что “хватит уже попыток умиротворить агрессора, они уже привели к геноциду”. И приветствовал от имени Эстонии взрыв на Крымском мосту.