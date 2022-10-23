Нидерланды выделят полмиллиарда евро для поддержки Сил обороны Украины

Нидерланды готовят шестой пакет помощи Украине через Европейский фонд мира. Дополнительные 500 миллионов евро будут предоставлены Нидерландами на военное оборудование для поддержки Украины.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

"Нидерланды принимают участие в учебной миссии ЕС. Дополнительные 500 миллионов евро будут также предоставлены для поддержки военным оборудованием. Это шестая партия такой помощи. Деньги поступают из Европейского фонда мира”, - говорится в сообщении.

По словам министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, рассматривается возможность внести в учебную миссию ЕС нидерландско-немецкие учения по разминированию. Также она подчеркнула, что украинские военные показывают значительный прогресс и отметила необходимость продолжать поддержку Сил обороны Украины.

Отмечается, что военная миссия ЕС сосредотачивается на подготовке украинских военных в Польше и Германии, например в сфере разминирования или других специализированных вопросов. Это делается на основе потребностей, указанных Украиной.

Общая сумма финансовой поддержки от Европейского фонда мира сейчас составляет 3 миллиарда евро. Деньги, в том числе, предназначены для оплаты поставок в Украину военной техники. Из этого фонда также финансируется поддержка других стран.