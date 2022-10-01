Израильская авиация уничтожила цех, где собирали иранские дроны-камикадзе, - СМИ

В окрестностях Дамаска в Сирии 21 октября уничтожили линию сборки иранских беспилотников.

Об этом сообщает правозащитный центр The Syrian Observatory For Human Rights (SOHR), базирующийся в Великобритании, пишет Лига.net.

По данным SOHR, иранское предприятие по сборке беспилотников было полностью уничтожено в районе аэропорта неподалеку от Дамаска в результате авиационного удара.

На уничтоженном объекте, как сообщается, находились сборочные блоки беспилотников и промышленное оборудование, переправленные в Сирию из Ирана. SOHR считает, что атака была совершена авиацией Израиля. Армия обороны Израиля традиционно не комментирует такие предположения.

Напомним, в июле Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар и разрушила иранское предприятие по сбору БПЛА в пригороде Дамаска.