The New Yorker рассказал, как директор ЦРУ посетил Зеленского и путина накануне полномасштабной войны

Американский журнал The New Yorker рассказал, как накануне полномасштабной войны директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев и москву, чтобы попытаться воспрепятствовать новой волне российской агрессии.

Об этом говорится в материале The New Yorker.

В ноябре Байден отправил Бернса в секретную поездку в москву. Бернс ранее был послом США в россии и часто лично общался с путиным. В течение двух дней Бернс встречался с ближайшим окружением путина, в том числе с александром бортниковым, директором фсб, и николаем патрушевым, главой кремлевского совета безопасности.

“У него также был часовой телефонный разговор с путиным, который, опасаясь коронавируса и все более изолированный, сидел сгорбленный в своей президентской резиденции в Сочи. Бернсу показалось, что голос путина звучал холодно и бесстрастно, как будто он уже почти принял решение. Вернувшись в Вашингтон, Бернс передал свои выводы Байдену. Послание, по словам Бернса, заключалось в том, что «путин считал Зеленского слабым лидером, что украинцы сдадутся и что его вооруженные силы могут добиться решающей победы с минимальными потерями”, - отмечено в материале.

В январе Бернс совершил поездку в Киев, чтобы предупредить Зеленского. Только что прошло православное Рождество, и в столице Украины царила праздничная атмосфера.

“Зеленский понимал значение разведывательных данных, которые представил Бернс, но все же считал возможным избежать крупномасштабного вторжения. Во-первых, он не хотел делать ничего, что могло бы спровоцировать политический и экономический кризис внутри Украины. Он также беспокоился, что мобилизация вооруженных сил может непреднамеренно дать путину повод для войны. Бернс сочувствовал этой дилемме, но подчеркивал, что надвигающаяся опасность не была гипотетической. Бернс конкретно сообщил Зеленскому, что российские войска планируют захватить аэропорт Гостомель в 30 километрах от столицы и использовать его в качестве плацдарма для переброски войск и техники”, - рассказывает журналист Джошуа Яффа.

Отмечается, что внешне Зеленский вел себя так, будто война не была неизбежной. За кулисами Зеленский и другие высокопоставленные украинские чиновники просили США о значительном вливании оружия.

- На каждом этапе они просто говорили: дайте нам все на свете, - сказал представитель американской администрации. - Мы адаптировали то, что мы предоставили, к реальной ситуации, с которой они столкнулись.

Также говорится, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не спешил делиться с США своим планом обороны, опасаясь утечки информации.

- Наш план был нашим единственным крошечным шансом на успех, и мы вообще не хотели, чтобы кто-нибудь знал об этом, - говорит неназванный украинский военный чиновник.

Наконец, в феврале Залужный согласился поделиться своим планом защиты Украины. Военного атташе посольства США в Киеве, полковника ВВС, вызвали на совещание в Генштаб и показали одностраничный набросок украинских позиций и схем обороны. Ей не дали копию, и ей разрешили делать только рукописные заметки.